Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-10° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
2 часа назад

В Москве появятся водоробусы

В Москву поступит пробная партия водоробусов, сообщает speedme.ru. Эти автобусы в качестве силовой установки используют топливные элементы, перерабатывающие водород и кислород в электричество и водяной пар.

В Москве появятся водоробусы
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Планируется, что первый опытный водоробус прибудет в столицу в четвертом квартале 2022 года. До этого техника должна будет пройти ряд испытаний и заводских тестов. Отмечается, что КАМАЗ занялся разработкой водоробусов еще год назад. За основу взят электробуса КАМАЗ-6282. У водоробуса есть ряд преимуществ, среди которых запас хода в 250 км против 70 у электробуса, и отсутствие неэкологичного дизельного обогревателя в салоне.

Презентация первого водоробуса от КАМАЗ состоялась в сентябре минувшего года на выставке Comtrans-2021. Также компания планирует выпускать для Европы грузовики на водородной тяге.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители