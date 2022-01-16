В Москве появятся водоробусы

В Москву поступит пробная партия водоробусов, сообщает speedme.ru. Эти автобусы в качестве силовой установки используют топливные элементы, перерабатывающие водород и кислород в электричество и водяной пар.
Планируется, что первый опытный водоробус прибудет в столицу в четвертом квартале 2022 года. До этого техника должна будет пройти ряд испытаний и заводских тестов. Отмечается, что КАМАЗ занялся разработкой водоробусов еще год назад. За основу взят электробуса КАМАЗ-6282. У водоробуса есть ряд преимуществ, среди которых запас хода в 250 км против 70 у электробуса, и отсутствие неэкологичного дизельного обогревателя в салоне.
Презентация первого водоробуса от КАМАЗ состоялась в сентябре минувшего года на выставке Comtrans-2021. Также компания планирует выпускать для Европы грузовики на водородной тяге.