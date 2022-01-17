В США продают один из самых редких «Ситроенов»

Один из самых редких «Ситроенов» выставлен на продажу в Филадельфии, США. Это хэтчбек BX 4TC, который относится к категории так называемых homologation specials — дорожных моделей, предназначавшихся для омологации гоночных машин. Спорткар разработали в середине 1980-х под топовый класс B12 раллийной Группы B, причём из 200 экземпляров продали чуть больше шестидесяти. До наших дней якобы дожили 30 автомобилей, поэтому цена у хэтчбека немаленькая — 198 тысяч долларов, что эквивалентно 15 миллионам рублей.

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Считается, что BX 4TC появился вопреки здравому смыслу. В 80-х «Ситроен» не обладал финансовыми возможностями Audi, Lancia или Peugeot, поэтому глава Сitroën Compétitions (будущей Citroën Racing) Гай Веррье сделал ставку на конструкторский гений. Основой новой машины стало укороченное шасси обычного BX. От серийного хэтчбека омологационный вариант отличался расширенными колёсными арками и дисками от CX Turbo, а также длиннющим передком, скрывавшим установленный продольно, а не поперёк, как у исходника, двигатель — «четвёрку» Simca Type 180 от Talbot Tagora.

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Агрегат дополнили инжектором Bosch K-Jetronic, турбокомпрессором и небольшим предварительным электрическим нагнетателем. При этом, чтобы вписаться в регламент FIA, рабочий объём пришлось снизить с 2,2 до 2,1 литра. На гоночной машине мотор выдавал 380 лошадиных сил и 460 Нм крутящего момента, на дорожной — 200 сил и 294 Нм. Тяга на колёса шла через пятиступенчатую «механику» от Citroen SM и простенький полный привод типа part-time, собранный на компонентах Peugeot 505.

Также машина получила гидропневматическую подвеску c возможностью регулировки дорожного просвета и рулевое управление с переменным передаточным отношением. До ста «гражданский» хэтчбек мог разгоняться за 7,5 секунды и достигал максимальной скорости 220 километров в час. Автомобиль действительно круто выглядел «на бумаге», но по факту делил бо́льшую часть деталей с другими моделями PSA Peugeot Citroën, часто ломался и оказался неоправданно дорогим в обслуживании.

Недостаток финансирования сказался и на гоночных результатах: максимум, чем мог похвастаться BX 4TC, — шестое место на Ралли Швеции 1986 года. Однако был в его истории и момент триумфа, хотя и недолгий. На Ралли «Акрополис» в том же году хэтчбек обошёл Peugeot 205 Turbo T16 и всего на пять секунд отставал от Ford RS200. Правда, до финиша ни один из трёх экипажей Citroën Compétitions тогда так и не доехал: №14 сошёл из-за аварии, а у «17» и «19» возникли проблемы с подвеской.