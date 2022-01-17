Стали известны все характеристики внедорожника Aurus Komendant

Росстандарт выдал Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на российский внедорожник Aurus Komendant (ЕМП-4124), информация об этом содержится в свежей выгрузке базы данных gost.ru. Таким образом, в свободный доступ попали все технические характеристики машины. Напомним, ОТТС - это документ, разрешающий старт производства и продажи машин.

Фото: Роспатент Роспатент

Габаритные длина, ширина, высота 5380, 2004 и 1820 мм соответственно, колесная база - 3100 мм, колея передних и задних колес - 1700 мм.

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Компоновка салона - только четырехместная, двухрядная (других не предусмотрено). На заднем ряду - индивидуальные кресла повышенной комфортности.

В ОТТС прописана одна модификация модели - с постоянным полным приводом. Ее снаряженная масса - 3235 кг, полная - 3495 кг. В пятидверном кузове типа "универсал" по умолчанию заложена возможность монтажа бронелистов.

Колесная база у "Коменданта" на 200 мм короче, чем у серийного седана Senat, однако в остальном он унифицирован с ним по ходовой части (ради повышения тиражности и, как следствие, снижения себестоимости). Это означает, что в конструкции предусмотрено несколько предустановок движения, в т.ч. Auto, Sport, Comfort и Allroad. Дорожный просвет кроссовера - 200 мм.

По силовой установке Komendant также унифицирован с Senat. То есть он оснащен гибридной системой, составленной из 4,4-литрового битурбированного V8 НАМИ-4123, электромашины, 9-ступенчатой автоматической коробки передач КАТЕ-R932 и литий-ионной батареи. Мощность ДВС составляет 598 л.с., крутящий момент - 880 Нм. Электромашина добавляет еще 28 кВт (38 л.с.), кратковременно она может выдавать до 63 л.с.

Держателем сертификата является ФГУП НАМИ, разработчик всех автомобилей Aurus.

ОТТС на новый Aurus действует с 14 сентября 2021 года, он бессрочный, но имеет ограничение по объему выпуска - не более 150 экземпляров. Очевидно, по этому сертификату будет выпущена опытно-промышленная партия машин, для производства же товарных машин оформят отдельный ОТТС без лимита по объемам выпуска.

Из сопроводительной информации следует, что опытно-промышленные Komendant будут делать и в Москве на мощностях ФГУП НАМИ, и в Елабуге, на конвейере ООО "Аурус".