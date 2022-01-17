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3 часа назад

Получение компенсации по ОСАГО упростят для инвалидов

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление о назначении инвалидам компенсаций по ОСАГО в беззаявительном порядке, сообщается на сайте правительства.

Получение компенсации по ОСАГО упростят для инвалидов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь граждане с инвалидностью могут получать компенсацию за страхование автомобилей без подачи заявлений и документов. Компенсация будет поступать инвалидам таким же способом, каким они получают прочие выплаты — например, почтовым переводом, курьером на дом либо на банковский счет.

Раньше для получения компенсации по ОСАГО людям приходилось подавать документы в учреждения социальной защиты.

Инвалиды, имеющие автомобиль по медицинским показаниям, могут получить компенсацию за полис ОСАГО в размере 50% от его стоимости. Такое же право есть у законных представителей инвалидов, если машиной пользуется их подопечный, напомнили в правительстве.

В конце прошлого года сообщалось, что комитете Госдумы поддержали законопроект о бесплатной парковке для инвалидов.

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