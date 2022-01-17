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3 часа назад

В «Автостате» заявили о росте мирового авторынка на 4,6% в 2021 году

Мировой авторынок вырос на 4,6%, до 81,3 млн легковых и лёгких коммерческих машин, в 2021 году, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».

В «Автостате» заявили о росте мирового авторынка в 2021 году
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия».

Лидером мирового рынка по продажам машин остался Китай — 25,5 млн автомобилей (+4,3%).

Далее следуют США, где реализовано 14,9 млн машин. Далее следуют страны Западной Европы, где продажи составили 12,4 млн.

Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.

Автоновости,ФБА "Экономика сегодня",
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