Юристы объяснили, кому придется проходить техосмотр

Технический осмотр обязаны проходить водители автомобилей, которые используют свое транспортное средство в служебных целях. Об этом рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто. Периодичность прохождения техосмотра будет зависеть от возраста автомобиля.

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«Необходимость проходить технический осмотр осталась не только для владельцев автомобилей, зарегистрированных как такси, но и для тех, кто работает на своей машине, например, курьером или чей личный транспорт используется в служебных целях», — цитируют Игоря Моржаретто «Известия».

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Владельцы транспортных средств возрастом старше 10 лет обязаны проходить техосмотр ежегодно. Если автомобиль эксплуатируется пять лет, то диагностическую карту нужно будет обновлять раз в полгода, уточнили в пресс-службе ГИБДД России.

Собственники личного транспорта, освобожденного от обязательного техосмотра, могут пройти проверку по собственному желанию. Так, например, это позволит сэкономить время, если владелец внес изменения в конструкцию автомобиля, уточнил юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Роман Демченко. Сотрудники ГИБДД не будут проводить проверку транспортного средства, если владелец сам прошел ТО. Исключение — если сотрудник Госавтоинспекции обнаружил признаки неисправности, создающие угрозу безопасности.

Также проверка обязательна для постановки на учет автомобиля старше четырех лет, сообщил председатель правления Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов. При этом транспортное средство может не пройти ТО с первого раза. Если автомобиль технически неисправен, то новому владельцу придется сначала провести ремонт.

Наличие или отсутствие диагностической карты также может сыграть свою роль в получении выплат по ОСАГО. Если документально зафиксировано, что ДТП произошло из-за технической неисправности автомобиля, который не прошел ТО, то страховая может выставить регрессное требование к виновнику аварии, пояснил генеральный директор «Ресо-Гарантия» Игорь Иванов. Иск могут получить владельцы такси, автобусов или грузовых автомобилей, предназначенных для перевозок пассажиров или опасных грузов.