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2 часа назад

АвтоВАЗ будет приостанавливать сборку Lada Granta и Niva каждую неделю

Тольяттинская площадка АвтоВАЗа будет регулярно приостанавливать производство Lada Granta, а также обеих Lada Niva – Legend и Travel. Как сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ», каждую неделю предприятие планирует отправлять в простой две линии: рваный график производства сохранится с января по март текущего года. Связано это с дефицитом электронных компонентов, который плавно перешел из 2021-го в 2022 год и пока продолжает негативно влиять на автопром.

Сборку Lada Granta и Niva будут приостанавливать каждую неделю
Фото: DepositphotosDepositphotos

Решения о простое на АвтоВАЗе собираются принимать индивидуально для каждого из сборочно-кузовных производств, учитывая ситуацию с поставками микроэлектроники. Однако имеется и примерная схема работы СКП: так, для Kalina (Lada Granta) планируется оставить семь из 10 смен в неделю, а Niva будет работать четыре из пяти смен.

В таком графике завод будет работать до марта, сообщает источник: судя по всему, до весны на заводе не ожидают улучшения ситуации с поставками деталей. Во время вынужденного простоя рабочие завода, как обычно, будут получать оклад в размере двух третей от обычного.

Тем временем производство Lada Granta уже находится в простое. Сборку автомобилей бюджетного семейства остановили на две смены 17 января, а 18 января она должна возобновиться – в вечернюю смену. За три смены АвтоВАЗ не выпустит почти тысячу экземпляров Granta.

Несмотря на проблемы с ходовыми моделями, АвтоВАЗ продолжает собирать пятидверную Lada Niva Legend, которую собирались снять с производства еще в ноябре минувшего года. Очередное продление жизни объясняют получением крупного государственного заказа, который необходимо выполнить, прежде чем попрощаться с «длинной» версией внедорожника.

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