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1 час назад

Названы самые популярные цвета автомобилей на Украине

Самым популярным цветом на украинском рынке новых авто стал белый, сообщает «Укравтопром». Такую окраску получил каждый третий из зарегистрированных в 2021 году новых автомобилей.

Названы самые популярные цвета автомобилей на Украине
Фото: RenaultRenault

На втором месте расположился серый цвет (28%), далее идут черный (15%), синий (9%) и коричневый (6%).

В белом цвете чаще других в прошлом году проходили первую регистрацию кроссоверы Renault Duster. Покупатели Kia Sportage преимущественно выбирали серый или синий цвет кузова. Черные внедорожники предпочитали украинские покупатели Toyota Land Cruiser Prado. В коричневом цвете чаще заказывали «паркетники» Nissan X-Trail.

Ранее стало известно, какие автомобили Lada чаще покупают на Украине.

По итогам 2021 года украинский авторынок стал лидером по динамике роста по сравнению со странами Европы.

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