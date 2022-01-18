На аукцион выставили Ferrari для саудовской королевской семьи

На аукционе RM Sotheby's будут продавать единственный в своем роде Ferrari Meera S. Этот автомобиль создавали специально для семьи из Саудовской Аравии.

Фото: Car.ru Car.ru

Над созданием автомобиля Ferrari Meera S производитель работал совместно с дизайнером Джованни Микелотти. Последний создавал оформление экстерьера. Данная модель считается не только редкой, но и одной из самых крупных в истории компании.

Создавали Meera S по специальному заказу семьи из Саудовской Арации. Поэтому в комплектации представлено большое количество дорогостоящих опций. В списке оборудования значится видеомонитор, который заменяет собой зеркала заднего вида. По предварительной информации, стоимость проекта составит 90 000 - 110 000 евро, что соответствует 7 800 000 - 9 500 000 рублей.

Еще одна особенность модели - это последний проект в профессиональной деятельности Джованни Микелотти. Создавали автомобиль в 1983 году на основе серийной модели Ferrari 400i. Еще одна опция, которую внедрили в машину, - система кондиционирования сдвоенного типа для пассажиров. Стеклоочистители предусматривались не только на лобовом и заднем стекле, но и на боковых.