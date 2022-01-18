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1 час назад

Tesla показала модифицированную версию электрокара Model S

На автомероприятии, состоявшемся в Тайване, компания Tesla представила модифицированный электромобиль Model S. Новинка получила матричные фонари, которые присутствуют в Model Y и в Model 3 и разъем CCS.

Tesla показала модифицированную версию электрокара Model S
Фото: Tesla Tesla

Электромобиль получился еще более современным, присутствуют незначительные изменения дизайна во внешности новинки. Другой стала окантовка номерной таблички, появился дополнительный разъем CCS для подзарядки аккумуляторной батареи. Производитель пока не предоставил данных о том, будет ли такой порт на всех версиях в линейке.

Сзади исчезла накладка, соединяющая фонари. В результате экстерьер получился более «чистым» и гладким. Автоэксперты отметили, что во внешности электромобиля Tesla Model S явных изменений не произошло. В электрокаре без труда узнается базовая модель.

Стоит отметить, что это одна из самых скоростных версий электрокара. Прошлое обновление модели состоялось в январе прошлого года. В 2021 году Tesla обновила салон автомобиля, технически его усовершенствовала. В продажу модифицированный электрокар пошел летом прошлого года.

Напомним, что Model S запущены в производство 2012 году, с тех пор машина регулярно модифицируется. Выпуск осуществляется на автомобильном заводе в Калифорнии, а в нидерландском Тилбурге осуществляется досборка моделей для поставки на европейский рынок.

Автоновости,Tesla Model S,Tesla,
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