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1 час назад

В Госдуме решили пересмотреть термин «опасное вождение»

Государственная Дума намерена пересмотреть включенный в Правила дорожного движения (ПДД) термин «опасное вождение» и в дальнейшем ввести санкции за этот вид нарушения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В Госдуме решили пересмотреть термин «опасное вождение»
Фото: ТАССТАСС

По данным газеты, данный вопрос обсуждался на заседании рабочей группы Госдумы, которую возглавила вице-спикер Ирина Яровая. К работе над данным вопросом кроме парламентариев привлечены представители МВД, Минюста и других органов власти.

За опасное вождение предлагается установить наказание вплоть до конфискации автомобиля. С соответствующей инициативой выступил замначальника Госавтоинспекции Владимир Кузин. Кроме того, вице-спикер также предложила усилить санкции для водителей, которые садятся за руль, будучи лишенными прав и одновременно в состоянии опьянения. По ее мнению, справедливо установить для данной категории нарушителей уголовную ответственность по аналогии с той, что была введена в рамках последних поправок к Уголовного Кодекса.

При этом в ГИБДД заявляют, что опасное вождение невозможно зафиксировать с помощью дорожных камер. В свою очередь, в мэрии Москвы отметили, что современные комплексы без проблем справляются с этим.

Ранее в силу вступил закон об уголовной ответственности за регулярные нарушения ПДД, такие как выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час. Автоюрист Лев Воропаев разъяснил, что привлечь к уголовной ответственности гражданина можно лишь в случае третьего подобного нарушения, которое обязательно должен выявить сотрудник ГИБДД.

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