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2 часа назад

Автоэксперт назвал 5 главных ошибок пешеходов, ведущих к ДТП

Виновником дорожной аварии может стать как водитель, так и пешеход. Автоэксперт Кирилл Бревдо назвал основные ошибки пешеходов, которые могут привести к ДТП. Одна из главных – самоуверенность, сообщает «Вечерняя Москва».

5 главных ошибок пешеходов, ведущих к ДТП
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Бревдо отметил, что многие пешеходы настолько уверены в том, что их должны пропустить на переходе, что выскакивают на дорогу с очень опасной стремительностью. Чем внезапнее это происходит, тем меньше у них шансов выжить. Вторая беда – наушники и капюшоны, из-за которых пешеходы не видят и не слышат машины.

«Внимательность — главное условие выживания пешехода в большом городе. Даже с учетом того, что водители стали внимательнее на переходах», - сообщил Бревдо.

Третье важное правило - не все пешеходные переходы одинаково безопасны. На каких-то обзор водителю может перекрыть грузовик, и пешехода удастся заметить уже слишком поздно.Четвертая проблема – неравномерность движения. Есть пешеходы, которые сначала выходят на переход, потом останавливаются, а потом практически перебегают проезжую часть.

«Это не облегчает водителю понимание ситуации. Лучше всего спокойно подойти к переходу и приостановиться», - объяснил Бревдо.

Еще одно полезное правило – зрительный контакт. Прежде чем переходить дорогу, пешеходу нужно установить зрительный контакт с водителем. Водители тоже бывают разные. Могут, например, уткнуться в телефон и не увидеть пешехода.

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