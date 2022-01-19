Мэр Лондона предложил взимать плату за езду на автомобилях

За каждую поездку по Лондону на личном автомобиле могут начать взимать плату, сообщает The Guardian. По мнению мэра города Садика Хана, такая практика поможет в борьбе с изменением климата, а также поспособствует снижению числа поездок и приблизит город к цели – стать углеродно-нейтральным к 2030 году. Для этого власти собираются разработать систему оплаты, которая будет учитывать пройденное расстояние, время в пути и местоположение автомобиля.

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Хан называет загрязнение воздуха и изменение климата «глобальными проблемами социальной справедливости», отмечая, что больше всех пострадают от них беднейшие лондонцы, у которых даже нет своих автомобилей.

Он поручил муниципальной компании Transport for London (TfL) разработать целую систему взимания платы. Учитывая сложность задачи, она может быть выполнена не ранее 2024 года, однако водителей могут заставить платить и до этого: TfL занимается в том числе поиском более простых временных альтернатив.

В их числе, например, ввод ежедневной платы за «чистый воздух» за все поездки на машинах с бензиновыми и дизельными моторами либо расширение зоны низких выбросов (Ulez), в которой проезд на старых машинах стоит 12,50 фунтов стерлингов (1,3 тысячи рублей). Третий вариант – введение платы за въезд в город, от которой будут освобождены электрокары и другие «зеленые» автомобили.