Госдума и ГИБДД разошлись во мнениях об «опасном вождении»

В Госдуме состоялась первая встреча рабочей группы, посвященная подготовке изменений в законодательство в части установления ответственности за опасное вождение. В ходе встречи между зампредом Думы Ириной Яровой и замглавы ГИБДД Владимиром Кузиным состоялся спор по поводу необходимости пересмотра термина «опасное вождение», и каждый в итоге остался при своем мнении, пишет «Коммерсантъ».

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Кардинальных поправок в законы делать не нужно, счел Кузин и заявил об отсутствии технической возможности фиксировать такое нарушение с помощью комплексов фото- и видеофиксации. Замначальника дептранса столицы Андрей Корнеев возразил ему, что современные комплексы на это способны.

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Другим предметом спорта стала ситуация с водителями, которые снимают машины с учета и нарушают правила, избегая штрафов. Депутат Дмитрий Вяткин подчеркнул, что в Москве и Подмосковье таких машин десятки тысяч, а Корнеев назвал проблему очень острой. В ГИБДД готовят поправки к закону о регистрации транспортных средств, объяснил в ответ Кузин, и назвал проблему не «настолько актуальной» — поскольку множество нарушителей ездят на авто, которые числятся за умершими гражданами, и таких случаев стало сильно меньше.

«Как это неактуальная? Тысячи правонарушителей уходят от ответственности. Почему тогда МВД не предлагает современные актуальные решения?» — цитирует ответ Кузину от Ирины Яровой «Коммерсантъ».

Также в Думе предложили строже наказывать водителей, которые садятся за руль одновременно без прав и в пьяном виде. Яровая предложила установить для таких нарушителей уголовную ответственность (по аналогии с той, что была введена в рамках последних поправок к УК). Замглавы ГИБДД Кузин предложил конфисковывать автомобили у этих нарушителей. Яровая в ответ напомнила о вердикте Верховного суда 2016 года — автомобиль не может быть признан орудием преступления и конфискован. Однако этот вопрос можно вынести на новое обсуждение, отметила вице-спикер ГД.

«По итогам дискуссии, заявила Ирина Яровая, будет сформирован протокол с поручениями ведомствам предоставить данные по камерам и нарушениям, на основании которых депутаты впоследствии примут решение о содержании будущего законопроекта», — говорится в заметке.