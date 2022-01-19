Строительство новых дорог в России подорожает

В 2022-2024 годах стоимость госконтрактов на строительство может подорожать на несколько сотен миллиардов рублей. Данные содержатся в проекте распределения бюджетных ассигнований и межбюджетных трансфертов из резервного фонда правительства, сообщает РБК.

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Согласно документу, стоимость госконтрактов может вырасти на 301,5 миллиарда рублей. 45 процентов подорожания придется на строительство новой скоростной автомобильной дороги М-12 из Москвы в Казань через Нижний Новгород. За три года стоимость проекта повысится на 137,5 миллиарда рублей.

Госконтракт на реконструкцию и строительство участков М-4 «Дон» от Москвы до Новороссийска подорожает на 18 миллиардов рублей, на М-5 «Урал» — на 16 миллиардов рублей. Увеличение расходов предусмотрено и на содержание и ремонт московской Центральной кольцевой автомобильной дороги — на 4 миллиарда рублей.

По данным РБК, Минстрой отправил в Минфин документ с предложением увеличить стоимость госконтрактов из-за роста цен на стройматериалы. Однако точные суммы неизвестны.