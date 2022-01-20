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1 час назад

В МВД передумали наказывать за превышение средней скорости

В МВД не намерены возвращать штрафы за превышение средней скорости, от которых отказались в 2021 году. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в МВД обсуждают возвращение этих штрафов.

В МВД передумали наказывать за превышение средней скорости
Фото: Вадим Ахметов © URA.RUВадим Ахметов © URA.RU

«МВД пока не намерено возвращаться к вынесению штрафов за превышение водителями средней скорости движения. Главная проблема — установить место совершения правонарушения и определить территориальную подсудность при рассмотрении жалоб на постановления», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение МВД.

Штрафы за превышение средней скорости отменили в сентябре 2021 года, пишет RT. Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов отметил, что отмена штрафов связанна с большим количеством судебных жалоб и нагрузкой на суды, сообщает «Национальная служба новостей».

Автоновости,Петр Шкуматов,МВД,
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