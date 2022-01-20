Глава Stellantis: «Электрокары – выбор политиков, а не производителей»

Глава альянса Stellantis Карлос Таварес рассказал о своём видении ситуации вокруг электрокаров, заявив, что обозначенные законодательством темпы развития этого сектора несут огромные риски для социальной и промышленной сфер.

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"Совершенно ясно, что электрификация - технология, выбранная политиками, а не промышленностью", - заявил Таварес в ходе беседы с изданиями Les Echos, Handelsblatt, Corriere della Sera и El Mundo, добавив, что существуют менее радикальные и более действенные способы сокращения выбросов углекислого газа.

По словам Тавареса, при существующем энергетическом балансе в Европе новому электрокару нужно проехать не менее 70 тысяч километров, чтобы компенсировать углеродный след, оставленный заводами при производстве аккумулятора. В этом плане электрокар безнадёжно отстаёт от гибридного авто, который стоит в два раза дешевле.

В Европе запрет на автомобили с ДВС вступает в силу в 2035 году, что, говорит Таварес, требует от производителей авто быстрой смены цепочек поставок и производства, а также создаёт социальные риски. Топ-менеджер имеет в виду ликвидацию рабочих мест вследствие сокращения номенклатуры деталей в электрокаре по сравнению с машиной с ДВС и, соответственно, производственных процессов. Таварес пообещал не закрывать заводы в Европе, но сделал ремарку:

"Обычно я сдерживаю свои обещания, но нам нужно оставаться конкурентоспособными".

Однако стоит отметить, что глава мегаальянса Stellantis действительно старается сохранять рабочие места. Automotive News Europe приводит пример с итальянскими заводами, на которых производственные затраты были иногда в два раза больше, чем на других европейских предприятиях, в основном из-за высоких цен на энергоносители.