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2 часа назад

Хэтчбек обзавелся расширенным списком базового оборудования

Российский офис Volkswagen анонсировал появление Golf 2022 модельного года: модель улучшили, расширив список стандартного оборудования и доступных опций. Так, уже в начальной комплектации хэчтбек обзавелся адаптивным круиз-контролем, навигационной системой с десятидюймовым экраном и беспроводным интерфейсом для подключения смартфона. За доплату стали доступны 18-дюймовые колесные диски Bergamo и система удержания автомобиля в полосе.

Volkswagen улучшил Golf, который продается в России
Фото: © Autohome.com.cn© Autohome.com.cn

Golf предлагается в России в двух уровнях оснащения, Exclusive и GTI. В первом случае модель комплектуется бензиновым мотором мощностью 150 лошадиных сил, который сочетается с восьмидиапазонным автоматом. Такой Golf по состоянию на январь 2022 года стоит от 2 695 000 рублей. Более дорогой вариант GTI оснащается 245-сильным мотором и семиступенчатым преселективным «роботом» — он обойдется минимум в 3 281 000 рублей.

Volkswagen

Начиная с января оснащение Golf Exclusive пополнилось системой выбора режима движения, а Golf GTI обзавелся акустической системой Harman Kardon и парковочным ассистентом.

Для обеих версий в качестве опции по-прежнему доступны боковые подушки безопасности сзади, проекционный экран и панорамный люк. Для Golf GTI можно заказать обивку сидений кожей Vienna, электропривод водительского сиденья с функцией памяти и функцией активной вентиляции, а также 18-дюймовые диски в двух вариантах дизайна.

С момента появления Volkswagen Golf восьмого поколения в России в апреле 2021 года модель подорожала на 137-191 тысячу рублей. За неполный прошлый год россияне приобрели 155 таких автомобилей.

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