ГИБДД назвала главную ошибку московских пешеходов

Основным нарушением пешеходов, по причине которого они чаще всего попадали в ДТП, стал переход проезжей части в неположенном месте. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Москвы.

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Другими наиболее массовыми нарушениями прохожих в 2021 году стали переход дороги на запрещающий сигнал светофора, неожиданный выход из-за транспортного средства или сооружения, а также выход на проезжую часть (в том числе в нетрезвом виде).

Ранее в ГИБДД рассказали про обязательные условия применения нового уголовного наказания для нарушителей ПДД.

Также на этой неделе в МВД назвали «преждевременным» возврат штрафа за превышение средней скорости в связи с наличием в законодательстве правовых пробелов.