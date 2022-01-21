АвтоВАЗ сделал так, чтобы Lada Vesta не падала с конвейера

АвтоВАЗ продолжает модернизацию завода в Ижевске, где собирают автомобили семейства Lada Vesta. Об очередном улучшении подробно рассказали в новом ролике YouTube-канала «На заводе»: чтобы исключить риск опрокидывания кузова при перемещении с линии на линию, были внедрены специальные позиционирующие пины — с помощью отверстий в передних лонжеронах недособранный кузов зафиксирован на конвейере и не свалится.

Фото: © На заводе / YouTube.com © На заводе / YouTube.com

Аналогичные позиционирующие пины появились и на «лапах краба» — механизма, перемещающего автомобиль от одного пункта сборки в другой над землей. Это позволило исключить вероятность смещения двигателя при его установке на кузов.

Модернизация затронула и главный конвейер АвтоВАЗа в Тольятти. Там весной прошлого года была оптимизирована технология сборки. В результате время производства одного автомобиля сократилось на 50 процентов без ущерба для функциональности завода. Предполагалось, что после этого автомобили Lada подешевеют, однако цены, напротив, пошли вверх из-за экономических факторов.

Также в прошлом году увеличились темпы выпуска внедорожников Niva Legend и Niva Travel: участок по сборке редуктора и задних мостов значительно уменьшили, и ненужные логистические пути были исключены.