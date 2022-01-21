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1 час назад

Половина водителей раздражаются за рулем

Более половины водителей в России (55%) испытывают раздражение, когда садятся за руль. Только 17% опрошенных автомобилистов сохраняют на дороге спокойствие. Больше всего водителей раздражает, когда другие участники движения не включают поворотники (13%). Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «СберАвто», пишут РИА Новости.

Половина водителей раздражаются за рулем
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как показало исследование, более половины опрошенных водителей (55%) раздражаются действиями прочих участников движения каждый раз, когда садятся за руль. При этом каждый пятый респондент (20%) переживает по этому поводу примерно раз в неделю.

Опрошенные водители также назвали ряд раздражающих факторов на дороге. На втором месте после несвоевременного использования поворотников (13%) расположились «подрезания (11%), затем неправильная парковка, закрывающая обзор или проезд (10%), использование обочины для объезда затора (9%). При этом примерно треть россиян (37%) прибегает к ненормативной лексике, чтобы выразить свое отношение к происходящему, так как это помогает им успокоить нервы. Меньше всего участников опроса раздражают просьбы уступить дорогу, которые передаются с помощью «моргания» передними фарами (3%).

Ранее ВЦИОМ представил данные исследования об оценке реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». На сайте центра сообщается, что 49% респондентов отметили улучшения в качестве и доступности дорог.

Автоновости,Бортжурнал,ВЦИОМ,РИА Новости,
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