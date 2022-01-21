Huawei отказалась от планов собирать собственный автомобиль

Руководство компании Huawei официально заявило о том, что не собирается заниматься сборкой собственного транспортного средства. Такое заявление было сделано в рамках проведения ежегодной конференции Intelligent Driving Carbon New, прошедшей 20 января текущего года.

Корпорация не может сейчас заниматься выпуском автомобиля, так как это потребует больших инвестиций, которые могут существенно подорвать финансовое положение фирмы. Компания сейчас нацелена на разработку современных IT-решений, предназначенных для смарт-автомобилей будущего.

Руководство Huawei готово к сотрудничеству с крупными концернами, занимающимися выпуском транспортных средств. Так как это позволит принимать участие в сборке машин, но не заниматься их проектированием самостоятельно, экономя тем самым время и возможности на организацию данной деятельности.

Наибольший интерес для компании представляет сотрудничество с китайскими брендами BAIC, Changan и GAC, специализирующимися на проектирование и производстве различных транспортных средств. В частности это касается создания электрокаров, которые будут отличаться запасом хода в 600-700 километров.

Motor1.com