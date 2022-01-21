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1 час назад

Huawei заявила, что не собирается выпускать собственный автомобиль

Руководство компании Huawei официально заявило о том, что не собирается заниматься сборкой собственного транспортного средства. Такое заявление было сделано в рамках проведения ежегодной конференции Intelligent Driving Carbon New, прошедшей 20 января текущего года.

Huawei отказалась от планов собирать собственный автомобиль
Фото: Car.ruCar.ru

Корпорация не может сейчас заниматься выпуском автомобиля, так как это потребует больших инвестиций, которые могут существенно подорвать финансовое положение фирмы. Компания сейчас нацелена на разработку современных IT-решений, предназначенных для смарт-автомобилей будущего.

Руководство Huawei готово к сотрудничеству с крупными концернами, занимающимися выпуском транспортных средств. Так как это позволит принимать участие в сборке машин, но не заниматься их проектированием самостоятельно, экономя тем самым время и возможности на организацию данной деятельности.

Наибольший интерес для компании представляет сотрудничество с китайскими брендами BAIC, Changan и GAC, специализирующимися на проектирование и производстве различных транспортных средств. В частности это касается создания электрокаров, которые будут отличаться запасом хода в 600-700 километров.

Motor1.com

Ранее Huawei планировал разработку собственных машин, но ситуация на рынке изменилась и руководство компании вынуждено было подстроиться под появившиеся сложности.

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