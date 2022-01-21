Toyota останавливает 11 заводов из-за новой вспышки коронавируса

Накануне "РГ" сообщала, что ситуация с дефицитом микрочипов для Toyota усугубилась выявлением сотрудников с положительным тестом на коронавирус, в результате чего было принято решение не выводить людей на заводе в Цуцуми.

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Стало известно, что данная производственная площадка будет не единственной, которая встанет по причине вспышке COVID-19.

С 21 по 24 января 2022 года Toyota останавливает 21 производственную линию на 11 заводах внутри страны по причине резкого количества числа заразившихся коронавирусом нового штамма "омикрон": 20 января было выявлено 42 тысячи случаев инфицирования, что является новым рекордом.