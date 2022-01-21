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49 минут назад

Московских водителей предупредили о проверках на дорогах

В Госавтоинспекции Москвы предупредили о рейдах по выявлению нетрезвых водителей, которые проводятся еженедельно во всех административных округах города.

ГИБДД предупредила о рейдах в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Работа по профилактике нетрезвого вождения проводится регулярно, но с пятницы по воскресенье мы уделяем особое внимание этим нежелательным явлениям», - сообщила Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

По данным столичной ГИБДД, с начала года во время рейдов было выявлено 1323 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило опьянение у 589 человек, еще 660 отказались от прохождения процедуры. 74 человека уже были ранее лишены прав за езду в нетрезвом виде, теперь их ждет уголовная ответственность.

«Нетрезвые водители - самый скверный список, в который лучше не попадать», - напомнили московские инспекторы.

Ранее сообщалось, что в 2022 году ГИБДД получит экспресс-тесты для выявления пьяных водителей. В МВД рассчитывают, что экспресс-тесты позволят «минимизировать временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции, исключить их субъективизм, предотвратить конфликтные ситуации».

Автоновости,ГИБДД,МВД,
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