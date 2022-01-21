ГИБДД предупредила о рейдах в Москве

В Госавтоинспекции Москвы предупредили о рейдах по выявлению нетрезвых водителей, которые проводятся еженедельно во всех административных округах города.

«Работа по профилактике нетрезвого вождения проводится регулярно, но с пятницы по воскресенье мы уделяем особое внимание этим нежелательным явлениям», - сообщила Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

По данным столичной ГИБДД, с начала года во время рейдов было выявлено 1323 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило опьянение у 589 человек, еще 660 отказались от прохождения процедуры. 74 человека уже были ранее лишены прав за езду в нетрезвом виде, теперь их ждет уголовная ответственность.