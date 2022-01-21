Mercedes-Benz отзовет более тысячи автомобилей в РФ

Российское подразделение Daimler AG (АО "Мерседес-Бенц Рус") отзывает в России 1 082 автомобиля Mercedes-Benz S-Class седьмого поколения. Причина – проблема в блоке управления подушками безопасности. Информация об этом появилась на сайте Росстандарта.

Фото: ТАСС/Silas Stein/dpa/picture-alliance ТАСС/Silas Stein/dpa/picture-alliance

В сообщении уточняется, что отзывают машины, проданные в прошлом году.

"Подушка безопасности переднего пассажира может быть деактивирована, несмотря на наличие пассажира на переднем сиденье. В этом случае при возникновении аварии с возможным срабатыванием подушки безопасности повысится риск получения травм передним пассажиром", – пояснили в ведомстве.

Владельцев машин, подпадающих под отзыв, предупредили, что представители АО "Мерседес-Бенц Рус" позвонят им или направят письмо. После этого автомобиль необходимо пригнать в ближайший дилерский центр для бесплатной актуализации ПО в блоке управления подушками безопасности.