Россияне назвали автомобили с лучшим дизайном

Российские владельцы BMW 3 Series оказались довольны дизайном своих автомобилей больше, чем хозяева машин других моделей, сообщает агентство «Автостат».
Аналитики провели опрос, целью которого было узнать, как россияне оценивают дизайн своих авто. На основе заработанных моделями баллов эксперты составили рейтинг удовлетворенности дизайном.
Возглавила рейтинг немецкая BMW 3 Series, набрав 98,8 балла из 100 возможных. На втором месте оказался китайский кроссовер Geely Coolray (97,3), на третьем – корейский седан Kia K5 (97).
Четвертая позиция досталась Kia – кроссоверу Seltos (96,5). Замкнул пятерку китайский «паркетник» Haval F7 (95,1).
В десятку также вошли Mazda 6 (94,9), Hyundai Santa Fe (94,7), Kia Seed (94,6), Kia Soul (94,2) и BMW 5 Series (94,2).
Проведенное ранее исследование показало, какие кроссоверы предпочитают россияне. Чаще всего жители России в 2021 году покупали автомобиль Lada 4×4. На втором месте – Chevrolet Niva. Третьим по популярности стал кроссовер Renault Duster.