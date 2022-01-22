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3 часа назад

Россияне назвали автомобили с лучшим дизайном

Российские владельцы BMW 3 Series оказались довольны дизайном своих автомобилей больше, чем хозяева машин других моделей, сообщает агентство «Автостат».

Россияне назвали автомобили с лучшим дизайном
Фото: BMWBMW

Аналитики провели опрос, целью которого было узнать, как россияне оценивают дизайн своих авто. На основе заработанных моделями баллов эксперты составили рейтинг удовлетворенности дизайном.

Возглавила рейтинг немецкая BMW 3 Series, набрав 98,8 балла из 100 возможных. На втором месте оказался китайский кроссовер Geely Coolray (97,3), на третьем – корейский седан Kia K5 (97).

Четвертая позиция досталась Kia – кроссоверу Seltos (96,5). Замкнул пятерку китайский «паркетник» Haval F7 (95,1).

В десятку также вошли Mazda 6 (94,9), Hyundai Santa Fe (94,7), Kia Seed (94,6), Kia Soul (94,2) и BMW 5 Series (94,2).

Проведенное ранее исследование показало, какие кроссоверы предпочитают россияне. Чаще всего жители России в 2021 году покупали автомобиль Lada 4×4. На втором месте – Chevrolet Niva. Третьим по популярности стал кроссовер Renault Duster.

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