В России запустят сборку китайских электрокаров Sokon

На российском рынке запустят сборку электрифицированных транспортных средств бренда Sokon. Будущие электрокары будут отличаться доступностью и качественным оснащением.

Фото: Car.ru Car.ru

Производство транспортных средств будет осуществляться на заводе, расположенном в Липецкой области. Ранее на этом производственном объединении занимались сборкой машин Great Wall и Changan, которые в дальнейшем продавались на рынке России.

Информация появилась после того, как соответствующие документы появились в Минпромторге.

Созданием транспортных средств занимается компания Chongqing Jinkang New Energy Automobile. Электромобили будут отличаться колесной базой длинной более 2,4 метра. Подробные технические параметры пока не озвучены. Но известно, что запас хода на одном заряде батареи составит 405 километров.

До конца текущего года будет выпущено уже 3 000 электрокаров. В 2023 году производитель рассчитывает увеличить объем сборки машин в два раза. Это позволит выйти на новый уровень развития, тем самым сделав электрокары более востребованными на рынке России.