В Москве с подземной парковки на сутки угнали Maserati

«Maserati оставили на подземной парковке, ключи находились в сейфе у охраны. А 19 января заявителю позвонил помощник и сообщил, что машина на месте, но грязная и у нее повреждены бампер и решетка радиатора. Записи с камер наблюдения показали, что машина отсутствовала на парковке с утра 17 января по утро 18 января. Три недели назад был уволен водитель этого автомобиля», — передает источник.