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29 минут назад

В Москве с подземной парковки на сутки угнали Maserati

В Москве неизвестный на сутки угнал автомобиль Maserati с подземной парковки, повредил его, а затем вернул на место. Иномарка принадлежит бизнесмену, уехавшему за границу, передает агентство «Москва».

В Москве с подземной парковки на сутки угнали Maserati
Фото: Иван Водопьянов / КоммерсантъИван Водопьянов / Коммерсантъ

19 января в полицию поступила информация, что кто-то пользовался машиной, после чего на ней остались повреждения и грязь. Затем с правоохранителями связался мужчина, рассказавший, что владелец Maserati является президентом их фирмы и сейчас находится в США вместе с семьей.

«Maserati оставили на подземной парковке, ключи находились в сейфе у охраны. А 19 января заявителю позвонил помощник и сообщил, что машина на месте, но грязная и у нее повреждены бампер и решетка радиатора. Записи с камер наблюдения показали, что машина отсутствовала на парковке с утра 17 января по утро 18 января. Три недели назад был уволен водитель этого автомобиля», — передает источник.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и информацию об уволенном водителе.

Ранее выходец с Северного Кавказа угнал автомобиль такси в Подмосковье и устроил ДТП. Мужчину задержали на одной из станций столичного метрополитена.

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