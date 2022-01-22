Lada Granta стала лидером по продажам самых дешевых авто в России

Компактный российский автомобиль Lada Granta возглавил рейтинг наиболее бюджетных моделей, представленных на отечественном рынке в январе 2022 года. Аналитики учитывают постоянное подорожание автомобилей всех сегментов, в ряде случаев можно не успеть купить машину по старой цене.

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Практически все европейские, азиатские и американские бренды, представленные в России, меняют стоимость своих моделей. В ходе анализа сложившейся на рынке ситуации аналитики пришли к мнению, что российская Lada Granta занимает первые четыре строчки рейтинга. Первую позицию удерживает компактный седан стоимостью 598 900 рублей. Второе место занимает лифтбек, его цена составляет 620 900 рублей. Третью строку отвели 5-дверному универсалу, который можно приобрести за 624 900 рублей.

Далее следует хэтчбек, доступный за 649 500 рублей. Вслед за моделью Granta идет российский внедорожник Niva Legend, цена которого составляет 693 900 рублей. За ним отмечен французский седан Renault Logan стоимостью 762 000 рублей, далее называют Lada XRAY за 826 900 рублей, а также универсал Lada Largus стоимостью 829 900 рублей.