В России проиндексируют цены на топливо

В России индексация условной цены топлива планируется с 1 июля 2022 года, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов, которого цитирует ТАСС. По его словам, в ведомстве сейчас проводится обсуждение параметров поправок топливного демпфера (компенсации за сдерживание цен на топливо на внутреннем рынке). В обсуждении принимает участие и Минэнерго.

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В Минфине рассчитывают, что проект закона о корректировке топливного демпфера будет принят в весеннюю парламентскую сессию.

В весеннюю сессию мы планируем, что такие изменения будут приняты, если правительство одобрит наши совместные предложения с Минэнерго по корректировке демпфера, — сказал Сазанов.

В январе аналитики пришли к выводу, что в России в 2022 году вырастет цена на бензин. По их мнению, автомобильное топливо прибавит в цене 8–10%, или примерно пять рублей за литр. Эксперты пояснили, что скачок цен на бензин возможен из-за роста инфляции и увеличения издержек бензина.

Ежегодно цены на топливо в России поднимаются на 8–10%, и 2022 год не станет исключением, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Она добавила, что скачок произойдёт вслед за увеличением издержек бизнеса на оплату труда, логистику и хранение.

Согласно данным Росстата, с января по 20 декабря 2021 года автомобильное топливо в стране выросло в цене на 8,7%, обогнав инфляцию за тот же период, которая составляла 7,98%.