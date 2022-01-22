В России начали продавать китайский кроссовер за ₽14 млн

В России начали продавать китайский кроссовер за без малого 14 миллионов рублей. Один из столичных салонов привёз в нашу страну флагманский электромобиль Hongqi E-HS9 и оценил эксклюзив в 13 850 000 рублей. За эти деньги покупатель получит 5,2-метровый вседорожник мощностью 551 лошадиную силу (крутящий момент — 800 Нм), с запасом хода 660 километров по циклу NEDC и двумя мультиконтурными креслами на втором ряду.

Фото: Hongqi E-HS9 Hongqi E-HS9

В Китае Hongqi E-HS9 продаётся уже полтора года, но даже в Поднебесной цены на электрического аналога Rolls-Royce высоки: базовый электрокар стоит 509 800 юаней (6,24 миллиона рублей), а топ-версия с четырёхместным салоном и максимальным набором опций — 779 800 юаней (9,55 миллиона рублей).

В Россию привезли максимально оснащённый вседорожник с 22-дюймовыми колёсными дисками, адаптивной пневмоподвеской, матричной оптикой и двухцветной окраской кузова. У такого E-HS9 в салоне семь экранов, есть панорамная крыша, кресла с массажём, подогревом и вентиляцией (у задних — оттоманки), а для отделки используются натуральная кожа и дерево.

Портал «Китайские автомобили» уточняет, что у демонстрационного кроссовера меню на китайском языке, а выбрать русский или даже английский нельзя. Кроме того, отсутствует привычный пульт регулировки зеркал заднего вида (настройки доступны только через тачскрин), а запчасти на новинку появятся в Москве к весне.