Названо самое опасное нарушение ПДД на московских дорогах

Самым опасным нарушением ПДД на дорогах Москвы по итогам 2021 года назвали несоблюдение дистанции. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной ГИБДД.
«Именно из-за несоблюдения безопасного расстояния до впереди идущего автомобиля люди чаще всего гибли и страдали на московских дорогах», — подчеркнули в ведомстве.
Также к числу опасных нарушений ПДД были отнесены нарушение правил перестроения, несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям и нарушение правил проезда пешеходных переходов.