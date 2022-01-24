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2 часа назад

Россиянам рассказали об уголовном наказании для лихачей за рулем

В отношении злостных нарушителей правил дорожного движения будет применяться новая статья Уголовного кодекса о наказании за лихачество за рулем, сообщает Дума ТВ. Отмечается, что речь идет о водителях, которые, будучи ранее лишены прав за превышение скорости, сели за руль, то есть, перед судом гражданин предстанет, если трижды нарушит скоростной режим более чем на 60 километров час (это касается и выезда на встречную полосу). Власти Москвы предложили вдвое снизить нештрафуемый порог скорости В случае третьего нарушения, водителю будет грозить лишение свободы на два года или штраф до 300 тысяч рублей, повторное привлечение к ответственности может увеличить срок заключения до трех лет. Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что понятие об опасном вождении нужно вводить только после серьезной аналитической работы.

Россиянам рассказали об уголовном наказании для лихачей за рулем
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей
Автоновости,Петр Шкуматов,Госдума,Правительство Москвы,
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