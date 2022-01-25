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2 часа назад

Автомобильный «налог на роскошь» могут увязать с мощностью

Одним из параметров определения суммы «налога на роскошь» для автомобилей могут стать показатели его мощности. Соответствующее предложение рассматривают в Минпромторге совместно с Минфином и ФНС, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе министерства промышленности и торговли.

«Налог на роскошь» могут увязать с мощностью автомобиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В целях обеспечения более объективного применения повышающих коэффициентов при расчете транспортного налога, Минпромторгом, Минфином и ФНС ведется проработка вопроса по установлению зависимости применения повышающих коэффициентов от нескольких параметров, указанных в регистрационных данных транспортных средств, в частности речь идет о годе выпуска и мощности транспортного средства», — рассказали в Минпромторге.

В министерстве добавили, что изменения обеспечат более объективный расчет и минимизируют спорные ситуации, возникающие при администрировании транспортного налога.

Ценовой порог «налога на роскошь» был установлен еще в 2014 году. Семь лет спустя стоимость нового отечественного автомобиля выросла более чем в два раза, а иномарки российской сборки подорожали в 1,4 раза, писала ранее «Газета.Ru».

В декабре прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров рассказывал о ходе обсуждения повышения ценовой планки для определения автомобилей, которые попадают под повышенный транспортный налог.

Позже в январе российское правительство не поддержало «налог на роскошь» на автомобили дороже 4 млн руб.

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