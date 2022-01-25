АвтоВАЗ слегка обновит Lada Niva Legend

АвтоВАЗ планирует слегка освежить Lada Niva Legend спустя два года после предыдущего рестайлинга. Как сообщает Avtograd News в Вконтакте, речь идет о небольших улучшениях: внедорожнику достанутся фетровые подкрылки на всех колесных арках, цельноформованный ворсовый ковер, пластиковые накладки на внутреннюю часть порога, новый микрофон блока ЭРА-ГЛОНАСС и электрический корректор фар, которым заменят гидравлический.

Фото: © Avtograd news / Вконтакте © Avtograd news / Вконтакте

Сообщается, что на днях с конвейера тольяттинского завода сошли три экземпляра подкорректированной «Нивы», а в декабре минувшего года АвтоВАЗ выпустил еще два. Серийное производство таких внедорожников должны начать в течение двух либо трех месяцев.

Значительных изменений ни снаружи, ни внутри не планируется: Niva Legend по-прежнему будут оснащаться 1,7-литровым атмосферным мотором мощностью 83 лошадиные силы, работающим в тандеме с пятиступенчатой «механикой».

До этого внедорожник переживал обновление в 2020 году, и оно было более масштабным. Niva Legend, которая тогда называлась 4x4, отличилась иным бампером со встроенными противотуманками, антенной-«плавником» на крыше, приборной панелью в стиле Granta и рядом «комфортных» новшеств, включая электропривод стекол и зеркал, а также обогрев сидений.