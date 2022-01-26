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2 часа назад

Производство Lada Niva Legend прекращено на неопределенный срок

В среду, 26 января, АвтоВАЗ остановил производство Lada Niva Legend – как трехдверной, так и пятидверной. Об этом сообщает Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте». Причины простоя неизвестны, но, скорее всего, это связано с дефицитом комплектующих, из-за которого за прошлый год автогигант выпустил на 109 тысяч автомобилей меньше запланированного. На этот раз приказа от руководства завода в распоряжении источника нет, поэтому неизвестно, сколько продлится пауза в сборке.

Производство Lada Niva Legend прекращено на неопределенный срок
Фото: DepositphotosDepositphotos

С 26 января сборочно-кузовное производство (СКП) Niva выпускает только одну модель – Lada Niva Travel, которая вышла на рынок в начале прошлого года, сменив устаревшую Chevrolet Niva. За одну дневную смену собирают 170 экземпляров внедорожника.

Ранее сообщалось, что в связи с недостаточным количеством комплектующих АвтоВАЗ намерен еженедельно останавливать производство вплоть до марта. Речь шла о двух линиях – СКП Kalina (Lada Granta) и СКП Niva. Последнюю планировали отправлять в простой на одну из пяти смен в неделю.

Cборка пятидверной Lada Niva Legend, которая возобновилась в середине января после долгого перерыва, теперь вновь остановлена. Модели давно прочили отставку, однако АвтоВАЗ неоднократно переносил сроки прощания с моделью, которая «конфликтует» с другим пятидверным внедорожником Lada – Niva Travel.

По последним данным, производство «длинной» Niva продолжится по крайней мере до мая, причем в этот срок завод должен выпустить порядка 2,6 тысячи экземпляров, чтобы выполнить крупный госзаказ.

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