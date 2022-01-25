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31 минуту назад

Renault, Nissan и Mitsubishi выпустят электромобили по цене машин с ДВС

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi планирует на текущей неделе представить обновленную стратегию развития гаммы электромобилей, рассчитанную до 2030 года. Детали этой стратегии попали в свободный доступ раньше срока - их опубликовало агентство Reuters.

Renault, Nissan и Mitsubishi выпустят электромобили по цене машин с ДВС
Фото: ReutersReuters

По данным ресурса, в течение ближайших пяти лет Renault-Nissan-Mitsubishi вложит в разработку перспективных электромобилей 20 млрд евро. К 2030 году концерн будет выпускать более 30 разных электрических моделей авто на пяти унифицированных платформах. Указанная сумма - дополнение к тем 10 млрд евро, которые в альянсе уже потратили на это направление.

Сейчас ассортимент Renault-Nissan-Mitsubishi включает четыре общие серийные чисто электромобильные платформы: 1) CMFB-EV (модели Ariya и Megane E-Tech), 2) Dacia Spring/Renault City K-ZE, 3) унифицированное шасси электрических кей-каров Nissan и Mitsubishi, 4) база для легких коммерческих фургонов.

Альянс выпустит еще одну общую базу для недорогих субкомпактных моделей, на этом шасси, в частности, выполнят электрическую версию Nissan Micra и новый автомобиль Renault. Машины появятся в продаже через пару-тройку лет.

Цель Renault-Nissan-Mitsubishi - снизить себестоимость электромобилей до уровня бензиновых аналогов. Этого достигнут за счет эффекта масштаба, максимально возможной унификации и стандартизации внутри концерна.

Во Франции, Великобритании, Китае и Японии создадут новые мощности по выпуску батарей для электромобилей суммарной емкостью 220 ГВт*ч. Себестоимость аккумуляторных блоков специалисты компании намерены опустить в два раза относительно текущего уровня. Nissan также для нужд всего альянса сейчас активно разрабатывает технологию инновационных твердотельных аккумуляторов.

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