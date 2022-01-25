Объявлены сроки появления новой Opel Astra в России

В ходе пресс-конференции Stellantis, посвященной итогам 2021 года и планам на 2022 год, представитель марки Opel подтвердил планы по возвращению Astra в Россию: модель шестого поколения, премьера которой состоялась летом 2021 года, доберется до нашего рынка в конце 2022-го. Пока неизвестно, с какими моторами предложат Астру — например, для Европы заявлены три модификации: бензиновая, дизельная и гибридная. Открытым остается и вопрос о типе кузова, так как Astra выпускается в двух вариантах: хэтчбек и универсал.

Фото: © Opel © Opel

Astra сменила поколение в середине 2021 года: первым дебютировал хэтчбек, а позже, осенью, показали и универсал. Модель перебралась на платформу EMP2, на которой также базируется Peugeot 308 третьей генерации. С последним Астра разделила не только «тележку», но и линейку двигателей, которая включает 1,2-литровую «турботройку» мощностью 110 или 130 лошадиных сил и турбодизель 1.5 BlueHDi на 130 сил. Пару 130-сильным моторам составляет восьмидиапазонный автомат либо шестиступенчатая «механика», а 110-сильному — только механическая коробка. Кроме этого, Astra впервые получила гибридную силовую установку: европейцам доступны две версии, на 180 и 225 сил.

Opel

Производство хэтчбека и универсала Astra организовано на заводе в немецком Рюссельсхайме. Скорее всего, в Россию модель будут импортироваться из Германии, как и другие легковушки Opel. При этом коммерческие автомобили марка собирает на мощностях завода «ПСМА Рус» в Калужской области.