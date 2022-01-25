Перепродажи минивэнов выросли за год на 82%

В 2021 году на 82% в сравнении с 2020-м годом выросли перепродажи минивэнов в России, о чем стало известно из данных годового отчета «Автостат Инфо».

Фото: "Автостат Инфо" "Автостат Инфо"

Аналитики отмечают, что перепродажи в этом сегменте в абсолютном выражении возросли с 135 834 до 247 883 ед. Доля этого сегмента в объеме всех перепродажа на авторынке РФ составила по итогам прошлого года 4,1%.

В 2021 году в топ-10 моделей сегмента подержанных минивэнов вошли несколько автомобилей марки Toyota, продемонстрировавших существенный прирост перепродаж.

Lada Largus — лидер продаж среди минивэнов с пробегом по итогам 2021 года. Перепродажи «Ларгусов» выросли на 36% в годовом сравнении с 30 898 до 42 027 ед. Nissan Note стал вторым по перепродажам в сегменте: 18 978 перепроданных за год машин, на 84,5% больше, чем за 2020 год — 10 283 шт. Третий результат продемонстрировал Ford Fusion — 15 382 ед. авто, что превышает продажи 2020 года (13 941 ед.) на 10%. На четвертое место в сегменте минивэнов с пробегом в 2021 году вышел Opel Zafira, показавший рост перепродаж к 2020 году на 14,4% с 7861 до 8995 ед. Renault Megane занимает 5-ю строчку годового рейтинга сегмента с приростом перепродаж на 18% с 2020 года, то есть с 6329 до 7470 ед. авто.

«Десятку» самых востребованных в РФ минивэнов с пробегом в 2021 году дополнили также: Honda Freed — 7426 перепроданных авто (годом ранее — 441 ед.), Toyota Wish — 7229 ед. (против 530 ед. в 2020 году), Toyota Probox — 5575 авто (в 2020 году — 467 шт.), Toyota Ipsum — 5531 ед. (против 633 авто) и Nissan Serena — с 944 до 5145 ед. авто.