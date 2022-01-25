MINI превратит старые модели в электрокары

Компания MINI объявила о начале необычной кампании под названием Recharged, в рамках которой владельцам старых моделей марки предложат установить под капот электромоторы вместо традиционных двигателей внутреннего сгорания. Благодаря модификациям автомобили смогут проезжать по 160 километров без подзарядки, а также заезжать в «зеленые» зоны крупных европейских городов. При этом владельцы транспортных средств при желании смогут вернуть классические двигатели.

Согласно программе, «подменная» электрическая силовая установка включает в себя 122-сильный электромотор и аккумуляторную батарею, которые вместе позволят модифицированным MINI проезжать без подзарядки до 160 километров. При этом разгоняться до «сотни» доработанные модели смогут за девять секунд. Помимо замены технических узлов, в салоне таких автомобилей появится новая приборная панель с традиционными для электромобилей датчиками.

По задумке представителей компании, необычный проект создан для того, чтобы подарить новые ощущения от вождения электрокарами владельцам старых автомобилей. Кроме того, батарейные технологии позволят водителям въезжать на модифицированных машинах в «зелёные зоны» крупных европейских городов. К примеру, на площадь Пикадилли в Лондоне.

При этом штатные бензиновые двигатели после изъятия промаркируют и отправят на хранение. В любой момент владельцы автомобилей смогут вернуть классические агрегаты обратно.