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1 час назад

Toyota готовит хардкорный пикап Tundra, который будет конкурировать с Ford F-150 Raptor

Автопроизводитель Toyota уже разрабатывает новое исполнение модели Tundra. Оно должно стать конкурентом для Ford F-150 Raptor.

Toyota готовит хардкорный пикап Tundra
Фото: Car.ruCar.ru

В компании Toyota пока не предоставляют подробной информации о новой разработке. Известно только то, что высокопроизводительная модификация Tundra будет принимать участие в различных соревнованиях на бездорожье. Сроки презентации проекта раскрывать не спешат.

В основе новинки будет лежать самая мощная версия модели - TRD Pro. Разработка будет проводиться с оглядкой на концепт Tundra Desert Chase. Напомним, что последний компания демонстрировала на выставке SEMA.

Высока вероятность, что пикап получит длинноходную подвеску, которая позволит ему эффективно справляться с бездорожьем. Кроме того, хардкорное исполнение может быть дополнено и внешне. Так, пикап обретет силовые бамперы и увеличенные колесные арки. В качестве опции производитель может предложить полукаркас безопасности, который используется для грузового отсека.

Нет информации, будут ли вноситься изменения в силовую установку автомобиля. Напомним, что в версии TRD Pro автомобиль оснащен гибридной платформой, производительностью 443 л.с. В Ford F-150 Raptor используется более мощный мотор на 450 л.с. Поэтому Toyota может повысить производительность гибридной установки.

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