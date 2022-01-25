Toyota готовит хардкорный пикап Tundra

Автопроизводитель Toyota уже разрабатывает новое исполнение модели Tundra. Оно должно стать конкурентом для Ford F-150 Raptor.

В компании Toyota пока не предоставляют подробной информации о новой разработке. Известно только то, что высокопроизводительная модификация Tundra будет принимать участие в различных соревнованиях на бездорожье. Сроки презентации проекта раскрывать не спешат.

В основе новинки будет лежать самая мощная версия модели - TRD Pro. Разработка будет проводиться с оглядкой на концепт Tundra Desert Chase. Напомним, что последний компания демонстрировала на выставке SEMA.

Высока вероятность, что пикап получит длинноходную подвеску, которая позволит ему эффективно справляться с бездорожьем. Кроме того, хардкорное исполнение может быть дополнено и внешне. Так, пикап обретет силовые бамперы и увеличенные колесные арки. В качестве опции производитель может предложить полукаркас безопасности, который используется для грузового отсека.