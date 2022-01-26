Пять вещей, за которые любят и ненавидят Хендай Солярис

Hyundai Solaris - автомобиль, который длительное время пользовался спросом на рынке России. За этот период владельцы успели составить о нем мнение и выделить преимущества и недостатки.

Первый недостаток распространенного в России Hyundai Solaris - тесный задний ряд. Интерьер автомобиля не так плох, но о пространстве производитель не подумал. Пользователи отмечают, что высоким людям на втором ряду тесно.

Второй недостаток - низкое качество шумоизоляции. Но данный минус является базовой чертой большинства бюджетных машин.

К вентиляции салона тоже возникает много вопросов. В дождливую погоду стекла запотевают слишком быстро, а в мороз покрываются льдом. Аналогичная проблема наблюдается у большинства бюджетных моделей, но к Hyundai Solaris обращена большая часть жалоб. В списке недостатков также отмечают слабое ЛКП и низкая эффективность во время движения по трассе.

Преимуществ у модели не меньше. Так, автомобиль хвалят за то, что он подходит для ежедневной эксплуатации. Еще одно преимущество - высокая надежность. На пробеге до 120 000 км проводится замена только расходных материалов. В эксплуатации отмечается высокая экономичность.

На трассе расход составляет 5 литров на 100 км. Еще один фактор, за который автомобилисты выбирают Solaris - высокая динамика. В оснащении предусматривается мотор 1.6 на 123 л.с., который работает вместе с 5- и 6МКПП.