General Motors потратит миллиарды долларов на свержение Tesla

Крупнейшая американская автокорпорация General Motors (GM) собирается в ближайшие годы вложить примерно 6,6 миллиарда долларов в наращивание выпуска электрических пикапов и строительство нового завода по производству батарей для электрокаров, пишет CNBC.

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Инвестиции отражают амбиции гиганта в электромобильном секторе и укладываются в намерения «свергнуть» Tesla как лидера по продажам таких авто в США. В GM уже заявляли, что планируют обойти конкурента к середине десятилетия. К 2025 году GM хочет довести объемы производства до 1 миллиона электрокаров, всего на направление планируется потратить 35 миллиардов долларов.

Пока что GM от цели далека: Tesla не приводит данных отдельно по США, однако известно, что на мировом уровне в 2021 году компания продала около 940 тысяч электромобилей. Продажи GM не достигли и 250 тысяч, в США они находятся на третьем месте, уступая также Ford.