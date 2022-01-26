В ГИБДД объяснили, как получить разрешение на тюнинг

Госавтоинспекция Москвы рассказала, какие действия должен предпринять владелец автомобиля, чтобы получить разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства (ТС).

Фото: Алина Распопова/«Газета.Ru» Алина Распопова/«Газета.Ru»

Сначала автолюбителю нужно обратиться в испытательную лабораторию, чтобы получить заключение предварительной технической экспертизы конструкции ТС — она решает, можно ли вносить изменения. С этим заключением водитель направляется в подразделение ГИБДД и, в случае положительного решения, вносит заявленные изменения в конструкцию автомобиля.

После этого автомобилисту предстоит предоставить переоборудованное транспортное средство в испытательную лабораторию. Специалисты проверят машину и подготовят протокол проверки безопасности конструкции ТС после внесенных в нее изменений.

Следующим этапом станет прохождение техосмотра автомобиля и получение диагностической карты. Финальный шаг — обращение в отделение ГИБДД (ранее выдавшее разрешение) со всеми документами для получения свидетельства о соответствии ТС требованиям безопасности с внесенными в его конструкцию изменениями. Также автомобилисту придется оплатить государственную пошлину в размере 800 руб. Процедура считается завершенной после изменения учетных данных в отделении регистрации Госавтоинспекции.

Прежде, чем принимать решение о внесении изменений в конструкцию автомобиля, в ГИБДД посоветовали ознакомиться с требованиями технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.

Ранее сообщалось, что правительство собирается увеличить размер пошлины за утверждение внесения изменений в конструкцию транспортного средства (ТС). Комиссия о законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс.