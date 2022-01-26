Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-5° в 
USD 78.94EUR 89.15
Войти в почту
1 час назад

Сбер профинансирует автокомпанию Chery почти на 1 млрд рублей

Сбер профинансирует автоконцерн Chery на сумму 980 млн руб., сделку заключили с российским дистрибьютором китайской автокомпании. Об этом сообщила пресс-служба Chery.

Сбер профинансирует Chery почти на 1 млрд рублей
Фото: ExceedExceed

Chery собирается направить средства на расширение инфраструктуры бизнеса — для поддержки дилерской сети в России, создания условий для ее развития и расширения штата сотрудников. Отмечается, что это первая сделка Сбера с представителем иностранной автомобилестроительной компании.

В России компания Chery представлена двумя марками — как одноименной, так премиальной Exeed. В 2021 году продажи автомобилей китайской компании выросли в 3,5 раза по сравнению с 2020-м и составили 37,1 тыс. ед.

Chery предлагает на российском рынке четыре модели. Самая доступная, Tiggo 4, стоит от 1,14 млн руб. В модельный ряд Exeed входят кроссоверы TXL и VX (от 2,51 млн и 3,07 млн руб. соответственно).

Ранее одну из моделей Chery включили в список самых доступных кроссоверов с «автоматом» в 2022 году.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители