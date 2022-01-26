Авто для новичка: какую купить первую машину?

Перед начинающим автолюбителем очень часто стоит сложный выбор первого автомобиля. Ведь хочется заиметь роскошную иномарку. Но здравый смысл подсказывает, что адекватнее было бы начинать с чего-то попроще. В зависимости от бюджета, можно подобрать что-то из вечно популярного.
В этот список входят такие модели, как: Ford Focus, Mitsubishi Lancer, Toyota Camry и Corolla. Все эти автомобили пользуются спросом уже добрый десяток лет. Они показали свою надежность и могут пройти не одну сотню тысяч километров. А еще эти машины просты в обслуживании и очень практичны в эксплуатации.
Среди подержанных автомобилей особым уважением пользуются: Daewoo Nexia, Hyundai Solaris, KIA Rio, Opel Astra, Renault Logan и Volkswagen Passat.
Но на “вторичке” нужно подбирать автомобиль очень аккуратно. Ведь довольно часто под “авто с небольшим пробегом” могут подсунуть машину, отработавшую несколько лет в такси.
Из отечественного автопрома чаще всего покупают как первый автомобиль: LADA Classic, Granta, Priora, Samara, а также ГАЗ-3110 и “Оку”.
Для автоледи выбор авто обстоит несколько иначе. Тут нужен более практичный и рациональный подход. В идеале для дамы подойдет MINI. Однако, хорошим выбором могут стать: KIA Picanto, Fiat 500, Nissan Qashqai, Peugeot 308, Skoda Fabia, Toyota Auris, а также Volkswagen Beetle и Golf.