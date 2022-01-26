Авто для новичка: какую купить первую машину?

Перед начинающим автолюбителем очень часто стоит сложный выбор первого автомобиля. Ведь хочется заиметь роскошную иномарку. Но здравый смысл подсказывает, что адекватнее было бы начинать с чего-то попроще. В зависимости от бюджета, можно подобрать что-то из вечно популярного.

В этот список входят такие модели, как: Ford Focus, Mitsubishi Lancer, Toyota Camry и Corolla. Все эти автомобили пользуются спросом уже добрый десяток лет. Они показали свою надежность и могут пройти не одну сотню тысяч километров. А еще эти машины просты в обслуживании и очень практичны в эксплуатации.

Но на “вторичке” нужно подбирать автомобиль очень аккуратно. Ведь довольно часто под “авто с небольшим пробегом” могут подсунуть машину, отработавшую несколько лет в такси.