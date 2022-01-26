В России предложили изменить правила регистрации автомобиля

МВД России предложило регистрировать транспортные средства в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ).

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Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщается на сайте министерства.

МВД предлагает внести изменения в правила государственной регистрации транспортных средств, в соответствии с которыми поставить автомобиль на учет можно будет не только в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции (МРЭО) и специализированных организациях, но и в МФЦ.

Министерство также предлагает уточнить сроки, в течение которых необходимо поставить машину на учет.

Так, владелец ТС или его представитель будет обязан обратиться за регистрацией в течение 10 дней «со дня выпуска в обращение транспортного средства при изготовлении его для собственного пользования; со дня временного ввоза транспортного средства на территорию Российской Федерации на срок более одного года; со дня приобретения прав владельца транспортного средства; при возникновении иных обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных».