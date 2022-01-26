В РФ появились китайские кроссоверы марки Weltmeister

Челябинский дилер «Электрокарс Рус» стал эксклюзивным дистрибьютором китайской марки Weltmeister в России. Пока для покупки доступны два электрических кроссовера — компактный EX5-Z длиной 4,5 метра и более крупный 4,6-метровый W6. Первый комплектуется 218-сильным электромотором, проезжает на одной зарядке чуть больше 400 километров и стоит 3,72 миллиона рублей, а за второй придется заплатить минимум 4,7 миллиона рублей. У W6 так же мощность двигателя, но запас хода составляет 520-620 километров.

Слово Weltmeister позаимствовали из немецкого языка, оно переводится как «чемпион мира». В создании автомобилей действительно принимали участие немцы, а именно — возрожденная немецкая компания Isdera, подписавшая в свое время соглашение о сотрудничестве с китайским автопроизводителем WM Motor.

Weltmeister EX5-Z — это серийное воплощение концепта EX5, представленного еще в конце 2017 года. Кроссовер с колесной базой 2,7 метра отличается милималистичным дизайном: к стилистическим особенностям электрокара можно отнести переднюю оптику, соединенную светящейся линией, в которую интегрирован логотип марки, а также вертикальный планшет в салоне в стиле ранних Tesla.

Вторая модель, Weltmeister W6, превосходит EX5-Z по габаритам, хотя расстояние между колесами у кроссоверов практически одинаковое. W6 — относительно новая модель для марки, и позиционируется как премиум. Ценник соответствующий — 4,7 миллиона рублей.