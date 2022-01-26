Производство Lada Niva Legend приостановили

«АвтоВАЗ» приостановил выпуск внедорожников Lada Niva Legend на неопределенный срок. Речь идет как о пятидверной, так и трехдверной версии классической Niva, сообщает «Автостат». С 26 января с конвейера сходят только автомобили Niva Travel. Причинами простоя называют нехватку электронных компонентов.

Фото: LADA LADA

Ранее инсайдеры раскрыли список улучшений, которые «АвтоВАЗ» готовит для самого популярного внедорожника в России. На заводе подготовили три образца Lada Niva Legend в трехдверном кузове. В частности, такие машины отличаются электрическим корректор фар вместо гидравлического и модернизированным микрофоном системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

По итогам 2021 года продажи Niva Legend на российском рынке снизились на 11% до 25,8 тыс. автомобилей. В сентябре прошлого года Lada начала продажи Niva Bronto, созданного на базе трехдверной Niva Legend в максимальной комплектации.