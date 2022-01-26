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1 час назад

Компания Maserati тестирует кроссовер Grecale в зимних условиях

Будущий кроссовер Grecale от компании Maserati был протестирован в зимних условиях. Ожидается, что премьера автомобиля намечена на весну текущего года.

Maserati тестирует кроссовер Grecale в зимних условиях
Фото: Car.ruCar.ru

Премьера данного автомобиля должна была состояться ещё прошлой осенью, но из-за дефицита электроники и микрочипов компания отложила релиз на следующую весну. Сейчас ведутся последние доработки инженерами компании. Известно, что в Швеции проходит заключительный этап производства.

Не так давно компанией были опубликованы фотографии, на которых опытный образец кроссовера Grecale тестируется в условиях жесткой зимы. Автомобиль подвергался тестам на бездорожье, заснеженных дорогах, глубоком снегу и льду. Целью испытаний была проверка мощности транспортного средства в суровых условиях и при температуре, близкой к -30 градусам Цельсия.

Шпионские снимки будущего внедорожника были доступны в Сети уже в апреле прошлого года. По размерам будущий кроссовер уступает Levante. Для его производства была использована платформа Alfa Romeo Stelvio.

На данный момент из элементов дизайна выделяются весьма агрессивные воздухозаборники, оптика, схожая с MC20, графика фонарей, расположенных сзади.

На данный момент известно, что будущий кроссовер от компании Maserati будет иметь гибрид с наддувом и турбонаддувом. Ожидаемая максимальная мощность составит 296 лошадиных сил. Все комплектации оснащаются 8-ступенчатой коробкой передач.

Также известно, что в будущем в компании анонсируют полностью электрический кроссовер. Больше информации о будущем автомобиле станет доступно ближе к его релизу.

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